Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da fırtına köy evlerinin çatısını uçurdu
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutumlu köyünde etkili olan fırtına, evlerin çatısında hasara yol açtı.
İlçede etkili olan fırtına, yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Tutumlu köyünde bazı evlerin çatıları uçarak etrafa savruldu.
Köydeki bazı bahçe kapıları da fırtınanın etkisiyle yerinden çıktı.
Etiketler: Fırtına
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