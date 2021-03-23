Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor Projesi kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin yaptığı resimlerden sergi açıldı.

Down sendromlu çocuklarla okulda düzenlenen serginin açılış kurdelesini kesen Vali İlker Gündüzöz, resimleri inceleyerek sergi hakkında bilgi aldı.

Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromlu çocukların sanatla kaynaşması noktasında resimlerinin Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapıldığını belirtti.

Down sendromlu çocukların resimlerini çizen öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran Gündüzöz, "Sosyal aktivite oldu. Öğrenciler resimleri yanlarında götürerek odalarına asacaklar. Bu çocuklarımızı bugün hep birlikte hatırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah çocuklarımız ve gençlerimizle daha güzel günlere gideceğiz." diye konuştu.

Sergide, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi de sunuldu.

Açılışa, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.