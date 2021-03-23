Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünde yağmur sularıyla gelen çamur, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Bazı vatandaşlar yüksek dalgalar ve rengi kahverengiye dönen denizin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Sağanak
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