Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.10.2023 21:01

Şırnak'ta "Uluslararası 2. Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu" başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Uluslararası 2. Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu" başladı.

Şırnak'ta "Uluslararası 2. Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu" başladı

Valilik, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen sempozyuma, yurt içi ile Irak, İran, İsveç ve Norveç'ten 60'ı aşkın akademisyen katıldı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Belediyesi Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında, "ilmin, medeniyetin ve güneşin toprakları"nın, Molla Ahmed el-Cezeri gibi önemli ilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi.

Burada yaşayan insanların, geçmişiyle bağlarını en iyi şekilde sürdürüp geleceğe daha umutla bakmasını arzu ettiklerini belirten Atay, şöyle konuştu:

"Sevgiyi, muhabbeti hep ön planda tutmuş Molla el-Cezeri, Cizrelilere büyük bir miras bırakmıştır. Son 30-40 yıldır bu topraklarda bu sevginin, birlik ve beraberliğin olmaması için ellerinden gelen her türlü kötülüğü, bu topraklarda yaşayan insanlara maalesef terör örgütü yapmak istemiş. Bu kadirşinas şahsiyetin bu topraklara bırakmak istediği mirası hocalarımız en güzel şekilde anlatacaktır. İnşallah bu sayede vatandaşlarımız bu muhabbeti, aşkı ve vatan sevgisini hayatlarında yaşarlar."

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir de ilçenin bilim, tarih ve kültür anlamında köklü bir geçmişe sahip, farklı kültürlerin bir arada geldiği önemli bir medeniyet merkezi olduğunu kaydetti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise sempozyumda sunulacak tebliğlerin, Cezeri'nin daha iyi anlaşılmasına ve tanınmasına vesile olmasını istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cezeri'nin sesi, avazı ve aşkının ebediyete kadar millete rehberlik etmesini, gönülleri yeniden aydınlatmasını dileyerek, "400 yıl evvel bu topraklarda yaşamış, bizlere olağanüstü bir eser bırakan Cezeri'yi, hocalarımız ve halkımız henüz yeni tanıyor." dedi.

Açılışına İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşların katıldığı sempozyum, 14 Ekim'e kadar sürecek.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Burdur'da kız çocuklarına ilham veren buluşma düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:49
Fransız hükümeti Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
21:44
TBMM'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ortak bildiri
21:45
Bakan Fidan Mısır'a gidecek
21:43
NATO nükleer tatbikat yapacak
21:26
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
21:16
Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 3 gözaltı
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ