Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.10.2023 20:13

KKTC Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşlarına uyarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, tırmanan İsrail-Filistin çatışmasından dolayı her iki ülkede bulunan vatandaşlarını uyararak acil durum telefon numarası paylaştı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşlarına uyarı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin'deki KKTC vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği ile T.C. Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Acil durumlar için ise İsrail ve Filistin'de bulunan KKTC vatandaşlarının, KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezinin +90 533 8514006 numaralı telefonunu arayabilecekleri kaydedilen açıklamada, "İsrail ve Filistin'deki gelişmelere binaen, bölgede kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
KKTC İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Kilis'te 10 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:49
Fransız hükümeti Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
21:44
TBMM'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ortak bildiri
21:45
Bakan Fidan Mısır'a gidecek
21:43
NATO nükleer tatbikat yapacak
21:26
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
21:16
Hatay'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 3 gözaltı
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ