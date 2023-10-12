Açık 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.10.2023 20:02

Kilis'te 10 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor

Kilis'in tarımsal ihraç ürünlerinden Hicaz narının hasadı sürdürülüyor.

Kilis'te 10 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor

Yavuzlu köyünde sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler, ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor.

Toplanan narlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, kentte 10 bin dekar alanda yaklaşık 40 bin ton Hicaz narı yetiştirildiğini söyledi.

Şu an hasadı yapılan narların tamamının ihraç edileceğini dile getiren Özdemir, "Almanya, Katar, Irak gibi birçok ülkeye buradan ihracat yapmaktayız. Bu da ilimiz için önemli. Giderek üretim alanı artıyor." dedi.

40 hektarda nar üretimi yapan Mehmet Sakar da rekolteden memnun olduğunu belirterek, ürünlerini Avrupa'ya ve diğer ülkelere ihraç ettiğini kaydetti.

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Mardin'de inşaattaki çökme sonucu 4 işçi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:34
Mısır’da Filistin için “kan bağışı” kampanyası başlatıldı
20:10
ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz çok sağlam
20:06
İsrail’in Gazze sınırında tank hareketliliği
20:02
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
20:04
İsrail, Lübnan sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurdu
19:40
Lübnan Müftüsü: İsrail, zalim batının desteğiyle Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı düzenliyor
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ