Seben'de "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler, kamu çalışanları ve ilçe sakinleri katıldı.

Cumhuriyet ve demokrasi bilincini geliştirmek, öğrencilerin sağlıklı ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine olanak sunmak, cumhuriyetin yeni yüzyılına yön verme ve uluslararası arenada fark oluşturma potansiyeline sahip genç yetenekleri keşfetme gibi amaçlar gözetilerek düzenlenen bisiklet turu, Seben Ortaokulu bahçesinden başladı.

Etkinlik, 5 kilometrelik hat üzerinde Seben turu yapıldıktan sonra başladığı yerde tamamlandı.

Bisiklet turuna, Seben Kaymakamı Tuğçe Orhan ile Belediye Başkanı Fatih Kavak da katıldı.