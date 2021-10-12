Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele kapsamında 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

20 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.