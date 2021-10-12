Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 22:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta terör operasyonu: 40 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 40 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele kapsamında 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
20 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.
1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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