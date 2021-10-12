Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da aranan firari Gürcistan uyruklu hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Posof ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Gürcistan uyruklu firari hükümlü yakalandı.
Çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.C'nin Türkgözü köyünde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan G.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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