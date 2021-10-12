Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun Emniyet Müdürü Kızılay, gazetecilerle bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kızılay, Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, kentte görev yapan gazetecilerin istek ve taleplerini dinledi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Giresun'da 3 aydır görev yaptığını belirten Kızılay, güven esasına dayalı bir sistemle çalışmalarını sürdürüldüklerini söyledi.
Kızılay, Giresun halkından, sürdürülen hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli desteği sağlamalarını istedi.
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