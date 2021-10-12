Sivas İl Jandarma Komutanlığında görevli, evli ve iki çocuk babası Soydan'ın (49) cenazesi, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınıp Türk bayrağına sarılı şekilde Asri Mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Soydan'ın naaşı defnedildi.

Törene, Soydan'ın ailesi ve yakınları ile İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ve vatandaşlar katıldı.