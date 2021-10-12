Massachusetts’teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezi'nde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve bacaklarını hareket ettirebildiği açıklandı.

Kaplumbağa iki sindirim sistemine sahip

Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.

Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD’nin Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.



