Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki başlı ve altı ayaklı kaplumbağa yaşamını sürdürüyor
[Fotoğraf: AP]
ABD’nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor.
Massachusetts’teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezi'nde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve bacaklarını hareket ettirebildiği açıklandı.
Kaplumbağa iki sindirim sistemine sahip
Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.
Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD’nin Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.
Etiketler: ABD
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