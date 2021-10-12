Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaretinde çocuklarla bir araya gelen Sarıibrahim, onlarla sohbet etti.

Sarıibrahim, yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Birbirinden kıymetli, pırıl pırıl 9 kız kardeşin sıcak yuvalarına misafir olduk. Evlatlarımızın geleceğe dair umutları, hayalleri var. Hayallerinin peşinden koşabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edip her desteği vereceğiz."