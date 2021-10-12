Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır Valisi Sarıibrahim, 9 kız kardeşi ziyaret edip Kız Çocukları Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 9 kız çocuğu olan Öztürk ailesini ziyaret etti.
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaretinde çocuklarla bir araya gelen Sarıibrahim, onlarla sohbet etti.
Sarıibrahim, yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Birbirinden kıymetli, pırıl pırıl 9 kız kardeşin sıcak yuvalarına misafir olduk. Evlatlarımızın geleceğe dair umutları, hayalleri var. Hayallerinin peşinden koşabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edip her desteği vereceğiz."
Etiketler: Iğdır
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