Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 03:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Aralık 2021 - 02 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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