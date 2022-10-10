Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3-9 Ekim'de il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9'u şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin emniyeteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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