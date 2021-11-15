Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 8-14 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'nün tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, 1'inin ilgili il ve birime teslim edildiği, 2'sinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.