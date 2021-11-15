Çankırı Valiliği'nin Twitter hesabından, hastanede yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastasının bir günde kullandığı ilaçların fotoğrafı paylaşıldı.

Açıklamada ise `Bu ilaçlar, hastanemizde yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastamızın bir günde kullandığı tüm ilaçlar. Bu kadar ilacı 1 günde kullanmak ister miydiniz? Cevabınız ‘hayır’ ise sizi hemen bugün aşı olmaya davet ediyoruz. Karar sizin` ifadeleri kullanıldı.

