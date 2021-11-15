Iğdır’da Azerbaycan Kültür Evi düzenlenen tören ile açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, konuşmaların yapılmasıyla devam etti.

Edilen duaların ardından Azerbaycan Kültür Evi’nin açılış kurdelesi kesildi. Azerbaycan’ın Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ile Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından açılışı gerçekleştirilen Azerbaycan Kültür Evi’nin açılış programına Vali H. Engin Sarıibrahim’in yanı sıra İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Yardımcısı Valeh Hacıyev, T.C. Nahçivan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz, protokol üyeleri, STK temsilciler ve vatandaşlar katıldı.