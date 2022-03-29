Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21-27 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 20:51
- 20:32
- 20:37
- 20:26
- 20:14
Sıradaki Haber
Iğdır'da kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz