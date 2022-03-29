Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21-27 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.