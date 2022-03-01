Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21-27 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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