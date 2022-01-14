Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 05:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kentte gün boyu etkili olan yağış yerini sise bıraktı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri olası kazalara karşı sürücülere ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Şırnak Hava Durumu
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