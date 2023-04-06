Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.04.2023 15:02

Şırnak'ta polis ekipleri silahlı soygun tatbikatı yaptı

11 birimden 81 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Atatürk Mahallesi'ndeki Telekom İl Müdürlüğünde silahlı soygun ihbarı alındı.

Şırnak'ta polis ekipleri silahlı soygun tatbikatı yaptı

Harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Ekipler, gişede görevli memurlar ile güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra soygunu gerçekleştirip, olay yerinden otomobille uzaklaşan temsili​​​​​​​ 3 şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlarda ve kavşaklarda önlem alınırken, havadan da takip yapıldı.

Şehr-i Nuh Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu aracın önü kesildi.

Araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yaşanan takibin ardından çaldıkları parayla yakalandı.

Tatbikat gerçeğini aratmadı.

Kısa sürede şüphelilerin yakalandığı tatbikatı evlerinin camlarından ve balkonlarından izleyen bazı vatandaşlar polisi ıslık ve alkışlarla tebrik etti.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Beykoz’daki ahır yangınında 2 hayvan telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:39
İsrail Gazze’yi vuruyor
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ