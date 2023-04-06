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Güncel
İHA 06.04.2023 14:54

Beykoz’daki ahır yangınında 2 hayvan telef oldu

İstanbul Beykoz’da bir ahırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında ahır içinde bulunan bir hamile büyükbaş hayvan ile bir köpek telef oldu.

Beykoz’daki ahır yangınında 2 hayvan telef oldu
[Fotograf: İHA]

Beykoz'da Dereseki Mahallesi Hediye Sokakta bulunan bir ahırda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükselmeye başladığı ahır kısa sürede alevlere teslim oldu.

İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan ahırda süt makinesinin elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek ahırı ve yanında bulunan samanlığı sardı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

"Bir büyükbaş bir tane de köpek öldü"

Ahır sahibi Cemil Temeli’in eşi yanan ahırı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ahır sahibi Cemil Temel, “Biz geldiğimizde yanıyordu bitmişti. Hayvanlar vardı içerde. Kimisi dışarı çıkmış. İki tanesi içeride yanmış. Köpek vardı yanmış. Elektrik kontağından çıkmış. Bir büyükbaş bir tane de köpek öldü. 7 tane hayvanım vardı toplam” dedi.

"Yangın elektrikten çıkmış"

Yangını gören vatandaş Osman Kızgın, “Elektrikten çıkmış. Geldiğimde bir köşesi yanmıştı. Arkada iki tane köpek vardı. Onları çıkardık kurtardık. Diğeri ölmüştü ona bir şey yapamadık” dedi. 

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