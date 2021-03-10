Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
M.B'nin kullandığı 73 AAJ 851 plakalı otomobil, Şenoba beldesi Bestler mevkisinde 20 metrelik şarampole devrildi.
Araçta bulunan biri bebek 5 kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılardan 4'ü Uludere Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 1 yaşındaki bebek H.Ü. ise Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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