Şırnak'ta kınalı keklikler doğaya salındı

Doğa Milli Parklar Şube Müdürlüğünce keklik popülasyonunu korumak amacıyla keklik üreme istasyonundan gelen 300 kınalı keklik, Uludere ilçesinin Tanin bölgesinde doğaya salındı.

Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, yaptığı açıklamada, keklikleri doğaya bırakırken hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), sarılık ve kenelerle mücadele gibi sorunların da azalacağını söyledi.

İnan, "Keklik popülasyonunu bu bölgede artırmayı düşünüyoruz. İnsanlarımızdan tek beklentimiz bilinçsiz bir avcılık olmasın ve doğamıza sahip çıkmalarını rica ediyorum" dedi.

Orman mühendisi Sultan Sarıkaya, saldıkları 300 kınalı keklik ile keklik popülasyonunu artırmak amacında olduklarını kaydetti.