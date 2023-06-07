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Güncel
İHA 07.06.2023 09:36

Ereğli'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Ereğli'de motosiklet kazası: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Bozhane mevkiinde meydana geldi.

Çarşı istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine kazayı gören vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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