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Güncel
İHA 07.06.2023 09:29

Ayvalık’ta Organik Tarım ile elele

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ayvalık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Organik Tarım ile Elele' eğitim projesi gerçekleştirildi.

Ayvalık’ta Organik Tarım ile elele
[Fotograf: İHA]

Ayvalık Belediyesi’ne ait Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalışmada, zeytin üreticileri, zeytinyağı firmaları, ticaret odaları temsilcileri ve ilçe tarım müdürlükleri teknik personelleri hazır bulundu.

Toplantıda; Ayvalık’ı Mutlu ve Murateli kırsal mahallerinde uygulanmakta olan Organik Zeytin Köyü projesi çerçevesinde 'Organik Tarım ile Elele' projesi hakkında brifing verildi.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kaan Erözmen, Ayvalık Tarım ve Orman İlçe Müdürü Volkan Oral da hazır bulundu.

Programda Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon, Organik Tarım Mevzuatı, Organik Tarım Desteklemeleri, Etiketleme ve Gıda Mevzuatı konularında Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve CTR Kontrol ve Sertifikasyon Kurumu yetkililerince bilgiler verildi.

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