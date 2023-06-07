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Güncel
İHA 07.06.2023 09:34

Didim’de “çevre temizliği” farkındalığı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gönüllüler ile birlikte Taşburun Balıkçı Barınağı’nda çevre temizliği yapılarak farkındalık oluşturuldu.

Didim’de “çevre temizliği” farkındalığı
[Fotograf: İHA]

Aydın’ın Didim ilçesinde Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Taşburun Balıkçı Barınağı’nda çevre temizliği yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllülerin de katılımıyla çöpler toplanarak farkındalık oluşturuldu.

Çevreyi temiz tutma görevinin sadece belediyeler ve kurumların olmadığına dikkat çekilirken, vatandaşlarında bu konuda duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Dünya çevre günü etkinlikleri çerçevesinde Taşburun Balıkçı Barınağı’nda çevre temizliği düzenlendi.

Didim İlçe Tarım Müdürlüğü, Didim Balıkçılar Derneği ve Akköy Su Ürünleri Kooperatifi’ne duyarlılık gösterdikleri için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

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