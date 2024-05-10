Şırnak'ta "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği yapıldı

Sanayi Polis Güvenlik Noktasında düzenlenen etkinliğe, Vali Cevdet Atay ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da katıldı.

Etkinlikte, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu, broşür dağıtıldı. Araçlardaki çocuklara şapka, düdük ve oyuncak hediye edildi.

Vali Atay, trafik konusunda bilinç sağlamak ve farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Atay, "Trafik güvenliğinin sağlanmasında ve denetim mekanizmasında yer alan tüm kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın 'Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası'nı kutluyorum." dedi.