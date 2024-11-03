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Güncel
AA 03.11.2024 09:42

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi, Cizre İdil ve Uludere ilçelerinde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 2 gram kubar esrar, 65 otomobil kapısı, 6 bin 492 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 350 küpe, 680 güneş gözlüğü, 523 inşaat malzemesi, 450 süs eşyası, 24 kilogram çay, 7 kilogram nargile tütünü, 13 elektronik eşya, 1 televizyon, 2 kaynak makinesi ve 96 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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