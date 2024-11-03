Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.11.2024 09:56

İsrailli asker el bombası patlaması sonucu öldü

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde el bombasının patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrailli asker el bombası patlaması sonucu öldü
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün sabah el bombası patlaması sonucu bir askerin öldüğü, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 781'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 19 Filistinli yaralandı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Uşaklı erkek berberi kadın, hemcinslerini bu meslekte yetiştirmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal
09:58
Van Gölü'nün çekilmesiyle su altındaki tarih gün yüzüne çıkıyor
09:36
AK Parti 22 yıldır iktidar
09:16
İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem
09:14
Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
08:58
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu
Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu
FOTO FOKUS
AK Parti 22 yıldır iktidar
AK Parti 22 yıldır iktidar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ