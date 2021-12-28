Şırnak'ta ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde, "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" finali yapıldı.
Silopi İmam Hatip Ortaokulu koordinesinde Silopi Vali Kamil Acun Külliye Camisinde düzenlenen yarışmaya, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Yarışmaya il merkezi ve ilçelerden katılan öğrenciler sırayla ezan okudu.
Yarışmada Silopi İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Tokay, birinci oldu.
Güçlükonak Boyuncuk İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Miraç Şen ikinci, Cizre Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Tek ise üçüncü oldu.
Yarışmada birinci seçilen Tokay, başarısına katkı sunan hocalarına teşekkür etti.
Silopi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek ise katılımın oldukça yoğun olduğunu söyledi.
Yarışmanın güzel geçtiğini öğrencilerin başarılı olduğunu belirterek, "Jürimizin değerlendirmesi sonucu ilk 3 belirlendi ve ödülleri takdim edildi. Rabb'im onlara muvaffakiyetler versin." dedi.
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