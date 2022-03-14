Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta dağdan kopan taş ahıra düştü: 4 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'da dağdan kopan taş kütlesinin ahırın damına düşmesi sonucunda 4 küçükbaş hayvan telef oldu.
Uludere ilçesinde etkili olan yağmurun ardından dağdan kopan taş kütlesi kayalıkların altında evi olan Abid Encü'nün ahırının damına isabet etti. Barınakta çökme meydana geldi.
Ahırdaki hayvanların enkaz altında kaldığını görenler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ile jandarma ekiplerine bildirdi.
Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından enkaz altındaki 57 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 4'ü ise telef oldu.
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