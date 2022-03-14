Uludere ilçesinde etkili olan yağmurun ardından dağdan kopan taş kütlesi kayalıkların altında evi olan Abid Encü'nün ahırının damına isabet etti. Barınakta çökme meydana geldi.

Ahırdaki hayvanların enkaz altında kaldığını görenler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından enkaz altındaki 57 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 4'ü ise telef oldu.