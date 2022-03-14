Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 341 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar G.M. ve E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu
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