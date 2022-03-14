Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da 80 mahallenin yolu kardan kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 80 mahallenin yolu kapandı. Yapılan çalışmalarla yolu kapalı olan mahalle sayısı 43’e düştü.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu yoğun şekilde devam eden kar yağışı sırasında çalışmalarını başlattı.
İl genelinde 718 mahallede yapılan çalışmalarla birlikte, bugün öğle saatlerinde yolu kapalı olan 80 kırsal mahallede de yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalardan sonra yolu kapalı mahalle sayısı 43’e düşürüldü.
Kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde açılan yolların tipiden dolayı tekrar kapanması nedeniyle zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Malatya Kar Yağışı
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