Şırnak'ta Cehennem Deresi ve Dicle Nehri'nin doğal güzelliğine "Cam Teras" projesi

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyü ile Güçlükonak ilçesi arasında bulunan Cehennem Deresi Kanyonu ve Dicle Nehri'nin doğal güzelliğinin bir arada bulunduğu bölgede yapılan “Cam Teras” projesi ile birlikte kentin doğal güzellikleri ön plana çıkarılması hedefleniyor.



Şırnak İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Hikmet Özek, Cehennem Deresi'nde yapımına başlanan projenin Vali Cevdet Atay'a ait olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte son gelişinde bizzat projenin yapılacağının müjdesini verdiğini hatırlattı. `Biz de devlet büyüklerimizin bu iş ile ilgili olan ilgileri bize de bir sorumluluk bilinci ile büyük bir itina ve özveri içerisinde çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız` diyen Özek, `Buradaki projemiz sadece bir seyir terasından ibaret değil. Projemiz 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm cam seyir terasımız. Cam seyir terasımızın taşıyıcı sistemi, betonarme ve çelik olup, döşemenin üzerinde 3 katlı lamine damperli cam mevcuttur. Burada sayısal büyüklük anlamında seyir terasımızın genişliği 32,5 metre, uçurum açıklığı 12,5 döşeme alanımız ise 365 metre karedir. İkinci bölümümüz ise, seyir terasımız ile hizmet binası arasındaki yürüyüş bantı dediğimiz alan. Burada da çocuk oyun grupları, pergolalar, engelli asansörleri gibi malzemeler bulunmaktadır. Üçüncü bölümümüzde ise, binamızın olduğu alan. Binamız 3 kattan ibaret olup yaklaşık bin 85 metre kare kapalı alana sahiptir. Burada restoranlar, kafeteryalar, açılır-kapanır teraslar, makam odaları, VIP bölümleri gibi alanlarda mevcuttur. Dördüncü ve son alanımız da ise, halkın hizmetine sunulacak olup, burada alışveriş amaçlı barakalar ve yeme içmeye yönelik yine barakalarda mevcuttur” dedi.



“Bölgenin açığa çıkarılması gereken doğal güzellikleri var”



Turizm açısından bölgenin açığa çıkarılması gereken doğal güzelliklerinin olduğunu ve projenin bitmesi ile birlikte bölgede ciddi bir turizm hareketliliğinin olacağını belirten Özek, “Biz de bu düşünceden hareket ederek, Valimizin önderliğinde Cehennem Deresi Kanyonu ve Dicle Nehri'nin muhteşem doğal güzellikleri ile seyir terasımızın heybetli ve adrenalinin birleşmesi sonucu bir cazibe merkezi olacağı ve akın akın insanların buraya geleceği, dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceği ve sonuç olarak ekonomik ve sosyal hayatta büyük değişimler oluşturacağı kanısındayız. Projeye bu amaçla girmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte projemizin diğer yan sektörlere de katkısının büyük olacağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.



“3-4 ayda bitirmeyi hedefliyoruz”



Bitmesi halinde Cehennem Deresi Cam Teras Projesi'nin Türkiye'nin en büyük Cam Terasları arasında ilk sıralarda yer alacağını aktaran Özek, “Projemizin süresi her ne kadar 6 ay olsa bile biz, bunu ön görülen sürenin çok altında bitirmeyi hedefliyoruz. Ekip sayılarını ve araç durumunu arttırmış bulunmaktayız. 3 ile 4 ay gibi bir süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Sulak köyü muhtarı Ramazan Doğan, cam seyir terasının köylerine kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti. Projenin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Doğan, `Yolumuz harabe bir şekildeydi. Yolumuz yapılmıyordu. Proje sayesinde yolumuz programa alınarak yapıldı. Valimize ve Özel İdare temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Cam teras yapılacak burada. Şu an şirket üzerinde çalışıyor. Umuyorum ki, köy halkımıza büyük kazanç sağlayacak. Çoğu insan geldiği zaman diyorlardı 'burası kuraklık, gelip burada ne yapacağız.' Şu an cam teras oluyor. Cam teras bittikten sonra millet artık gelip yerleşecek" diye konuştu.