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Gündem
AA 04.05.2025 11:06

AFAD'a gönüllü başvurusu 4 kat arttı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD'ın gönüllülük sistemine başvuru sayısı 4 kat arttı.

AFAD'a gönüllü başvurusu 4 kat arttı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar toplumun deprem konusundaki duyarlılığını artırdı.

Bu süreçte Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın gönüllülük sistemine başvuru sayısı önemli oranda yükseldi.

İstanbul depremlerinden önce Türkiye genelinde günlük ortalama 200 kişinin gönüllü olarak başvurduğu AFAD'a, depremlerin ardından günlük ortalama başvuru sayısı 800'e çıktı.

Depremlerin ardından Türkiye genelinde AFAD'ın gönüllülük sistemine dahil olmak isteyenlerin sayısı toplam 5 bin 480 oldu.

Son başvurularla birlikte gönüllülük sistemine yapılan başvuru sayısı 1 milyon 588 bin 263'e ulaştı.

Gönüllüler üç seviyede sınıflandırılıyor

AFAD Gönüllük Sistemi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde katkı sağlamak isteyenlerin, afet yönetimi sürecine planlı şekilde dahil edilmesi, görev alanlarının belirlenmesi ve eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Sonraki süreçte gönüllüler, eğitim ve uzmanlıklarına göre, temel, destek ve uzman AFAD gönüllüsü olarak üç seviyede sınıflandırılıyor.

Temel AFAD gönüllüsü, AFAD gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, yangın, tahliye ve ilk yardım konularında ön bilgi sahibi olarak farkındalık kazanan, AFAD gönüllülük sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlayan kişiler olarak tanımlanıyor.

AFAD'a gönüllü başvurusu 4 kat arttı

Destek AFAD gönüllüsü, arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilk yardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, destek olmak istediği alanla ilgili il AFAD müdürlüklerince düzenlenen yüz yüze eğitimleri başarı ile tamamlayan ya da o alanda geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen kişilerden oluşuyor.

Uzman AFAD gönüllüsü, AFAD gönüllüsü olan ve alanlarında (haberleşme, psikiyatri, tercüme, ve benzeri) kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten kişiler olabiliyor.

Destek AFAD gönüllüsü ve uzman AFAD gönüllüsü olabilmek için 18 yaşını doldurma şartı aranıyor.

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