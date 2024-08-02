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Güncel
AA 02.08.2024 17:12

Kahramanmaraş'ta üretimin arttırılması için çiftçilere eğitim desteği veriliyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde belediye tarafından tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında ziraat mühendisleri ve veterinerlerden oluşan özel ekip oluşturuldu.

Kahramanmaraş'ta üretimin arttırılması için çiftçilere eğitim desteği veriliyor

Tarımsal üretim ile hayvancılıkta verim ve kalitenin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mahalleleri gezen ekip, düzenli olarak çiftçi ve hayvancılarla bir araya gelerek hijyenik tarım, besi yetiştiriciliği gibi konularda bilgilendirme yapıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, oluşturulan ekibin 44 mahallede faaliyet gösteren tüm çiftçi ve hayvancıları ziyaret ederek bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çiftçilere başta doğru gübreleme, ilaçlama ve bakım işlerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulamalı eğitim desteği sunduklarını anlatan Karaca, "Amacımız özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmasını sağlamak. Çiftçilere doğru gübreleme, ilaçlama ve bakım işlerinin nasıl yapılması gerektiği, hayvancılara ise koruyucu hekimlik ile hastalıkların çıkmadan veya ilerlemeden tespitinin yapılması konuları başta olmak üzere her türlü eğitim desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Karaca, vatandaşların tarım ve hayvancılıkta kaliteli verimin artırılmasının amaçlandığı çalışmaya sahip çıkmasının sevindirici olduğuna işaret ederek, tarım ve hayvancılığa verilen desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Tarımsal Destek Tarım Üretimi Hayvancılık
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