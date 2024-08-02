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Güncel
AA 02.08.2024 17:37

KAEÜ'de aşure günü etkinliği düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Muharrem Ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği düzenlendi.

KAEÜ'de aşure günü etkinliği düzenlendi

KAEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Süleyman Türkmani Salonu'nda ve bahçesinde düzenlenen aşure günü etkinliğine Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de katıldı.

Programda aşure dağıtan Karahocagil, aşurenin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ederek, bu etkinliği her yıl geleneksel olarak yaptıklarını hatırlattı.

Aşurenin kadim kültürün en önemli değerlerinden birisi olduğunu aktaran Karahocagil, "Aşure bizim geleneklerimizde önemli bir yere sahiptir. Bu gibi günlerin birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi hatırlatması bakımından kıymetli olduğu kanaatindeyim. Üniversite olarak biz de böyle bir etkinlik gerçekleştirme çabasındayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve Prof. Dr. Musa Özata, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter ile çok sayıda akademisyen katılım gösterdi.

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