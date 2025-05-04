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Gündem
TRT Haber, AA 04.05.2025 11:19

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor
[Fotograf: AA]

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk bayrağına sarılı tabutun önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı.

Kapasite nedeniyle salona alınamayan bazı katılımcıların AKM çevresinde beklediği törende, Önder'in konuşmalarının yer aldığı video gösterildi.

Önder'in naaşı, aynı gün ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Taziye kabulü DEM Partinin il ve ilçe örgütlerinde olacak.

15 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.

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