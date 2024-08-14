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Güncel
AA 14.08.2024 13:05

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7,58 gram esrar, gümrük kaçağı 1730 paket sigara, 10 kilogram çay, 13 elektronik sigara ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 50'si ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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