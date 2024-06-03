Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 53 şüpheli yakalandı.

2 kişi tutuklandı

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 5,94 gram esrar, gümrük kaçağı 909 paket sigara ile sahte çek,1500 şarj kablosu, kaynak makinesi, gözlük, 3 bin 481 silah parçası, 3 tabanca, 6 şarjör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 51'i haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.