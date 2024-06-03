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TRT Haber 03.06.2024 16:07

Kırgısiztan'da "Türk Kahvaltısı Buluşması" etkinliği düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Kırgızistan’ın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcilerine yönelik olarak "Türk Kahvaltısı Buluşması" etkinliği düzenledi.

Kırgısiztan'da "Türk Kahvaltısı Buluşması" etkinliği düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, UNESCO'nun "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle Kırgızistan'da bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Kırgızistan'ın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. 

Türk kahvaltısının tanıtıldığı etkinlikte Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile medya kuruluşlarının iş birliği alanları da konuşuldu. Türkiye ile ilgili her konunun Kırgız Halkı’nın çok ilgisini çektiğini söyleyen medya yöneticileri, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin Türkiye hakkında paylaşacağı bilgilere haber bültenlerinde yer vermekten, kardeş ve dost Türkiye’nin Kırgızistan’da geniş kitlelere daha fazla tanıtılmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler.

Göreve yeni başlayan Kültür ve Tanıtma Müşaviri Solmaz Haberal en önemli paydaşları olarak gördükleri medya temsilcileriyle Türk kahvaltısını tanıtma etkinliğinde buluşmanın onlarla birlikte gerçekleştirecekleri çok sayıdaki güzel ve etkili faaliyetin ilki olduğunu söyledi.

Kırgısiztan'da "Türk Kahvaltısı Buluşması" etkinliği düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, geniş kitlelerin ilgisini çekecek etkinliklerle Kırgızistan’da Türkiye’yi tanıtmaya devam edecek.

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