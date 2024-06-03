Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatları evinde sakladığı, satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli tutuklandı

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 21 tabanca şarjörü, 11 tabanca üst kapağı, 165 muhtelif tabanca parçası, 76 fişek, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.