Parçalı Bulutlu 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.06.2024 15:06

Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatları evinde sakladığı, satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli tutuklandı

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 21 tabanca şarjörü, 11 tabanca üst kapağı, 165 muhtelif tabanca parçası, 76 fişek, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Samsun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Çöp evde bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
16:03
Dışişleri Bakanı Fidan, Pekin'de
16:03
Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
16:10
Cevdet Yılmaz: Kamuda etik davranış kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz
15:41
Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasağı
16:07
Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşasında sona gelindi
Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yüzde 98'i tamamlandı
Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yüzde 98'i tamamlandı
FOTO FOKUS
"Sıkıntı çocuklarda değil yetişkinlerde"
"Sıkıntı çocuklarda değil yetişkinlerde"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ