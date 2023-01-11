Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Şırnak'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan H.B'nin ilçede bir evde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Şırnak
Sıradaki Haber
2023 Hac kaydı nasıl yapılır? e-Devlet hac kayıt ve kayıt yenileme..
Yükleniyor lütfen bekleyiniz