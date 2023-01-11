Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan H.B'nin ilçede bir evde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.