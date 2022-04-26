Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü
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