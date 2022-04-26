Osmanlı'nın 18. yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa ettiği ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 14 bin kişilik Rus kuvvetinin gece baskını yaptığı "Büyük Tabya"da 600 asker şehit edildi.

Kars Kalesi'ni ele geçiren Rusların da 4 bin kayıp verdiği saldırı sonrası yerli ve yabancı kayıtlara "Kanlı Tabya" olarak geçen ve Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren tarihi tabya, ziyaretçilerini duygu yüklü yolculuğa çıkarıyor.

Kafkas Cephesi'nde mücadele eden askerlerin anılarının yaşatıldığı tabya, kente gelen turistlerin ziyaret ettiği tarihi yapılar arasında bulunuyor.

Kars Müze Müdürü Yavuz Çetin, AA muhabirine, tabyaların şehre saldıran düşmanların ilk karşılama yeri olduğunu söyledi.

Kanlı Tabya'nın güneyden gelebilecek saldırılara karşı Kars'ı savunmak amacıyla yapıldığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Kanlı Tabya, 1737-1939 yıllar arasında 1. Mahmut dönemine dayanmaktadır. Güneyden gelen İran tehdidine karşılık burada bir tabya binası yapılıyor ve Büyük Tabya ismi veriliyor. Daha sonra Sultan 3. Selim döneminde, 1803 yılında tabya güçlendirilerek Yeni Tabya adını alıyor. 1828'de Rusların bir gece ani baskını sonrası bir tabur asker, yani yaklaşık 600 asker şehit ediliyor. Bu süreçten sonra burası 'Kanlı Tabya' adıyla anılıyor. Kırım Savaşı döneminde, Kars Zaferi'nin kazanılmasında da bu tabya çok önemli rol oynuyor."

Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon çalışması sonrasında müzenin 2017'de açıldığını belirterek, 11 bölüm halindeki müzede Kafkas Cephesi'nde mücadele eden askerlerin anılarının yaşatıldığını dile getirdi.

Tabyada yaşananların silikon heykellerle canlandırıldığını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Müzemizi açıldığı günden bu yana yaklaşık 280 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu yıl sadece 3 ay içerisinde 35 bin kişi müzeyi ziyaret etti. Askerlerimizin, şehitlerimizin anısına yapılan bir müze olduğu için ziyaretçiler oldukça duygusal anlar yaşıyor ve oldukça olumlu dönüşler alıyoruz. Türkiye'de 3 tabya binası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze olarak hizmet vermektedir, bu binamız da onlardan bir tanesi."

Türkiye'de en çok tabya bulunan şehirlerden birinin Kars olduğunu anlatan Çetin, Kanlı Tabya'nın yaklaşık 3 asırdır ayakta durduğunu ve tarihin yakın tanığı olduğunu sözlerine ekledi.