Iğdır'da Valilik, belediye ve iş adamlarının Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlediği sokak iftarına katılan Karaismailoğlu, vatandaşlarla sıraya girip yemeğini aldıktan sonra ezanın okunmasıyla orucunu açtı.

Bakan Karaismailoğlu, iftar sonrası yaptığı konuşmada, Ardahan, Kars ve Iğdır'a yönelik yaptığı ziyaretlerde kendisine gösterilen ilgi nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle alanda bulunan çocukların da bayramını kutlayan Karaismailoğlu, "23 Nisan’ın bir diğer kıymeti, anlamı da yüce Meclis'imizin açılış günü olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi hayırla yad ediyorum." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir süredir Irak’ın kuzeyinde başlattığı operasyonlara değinen Karaismailoğlu, ‘Pençe-Kilit’ operasyonuyla hainlerin inlerine girildiğini ve hepsinin tek tek etkisiz hale getirdiğini aktardı.

"Türkiye, Ukrayna savaşında arabulucu ülke oldu"

Operasyonlar sırasında acı haberler de aldıklarını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Harekatta, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bölgemizdeki biri bitip diğer başlayan savaşlara rağmen birliğimizi koruyor, geleceğimizi düşünerek yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Üç kıta, iki büyük deniz havzasının ortasında yer alan ülkemizin, sağlık ve istikrar içinde büyümesi için gece gündüz gayret ediyoruz. Biliyorsunuz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile savaş bu sefer Avrupa’nın doğu kapısından cereyan etmeye başladı. Türkiye, Ukrayna savaşında birçok Avrupa ülkesinin yapamadığını yaptı. Savaşı sona erdirmeye yönelik, barışçıl ve dengeli politika ile tarafların arabulucu ülkesi olduk."

Türkiye’nin 2003’ten sonra AK Parti ile küllerinden yeniden doğduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Hamdolsun, 84 milyon bir arada, huzurlu yaşıyor, bizler de memleketin her yerine hizmet götürüyor, en iyi bildiğimiz işi ilk günkü motivasyonla gerçekleştiriyoruz. Hep söylüyoruz, sevdamız millettir, işimiz 84 milyona hizmettir. Biliyorsunuz, 2003 yılından bugüne Türkiye, AK Parti iktidarı ile adeta yeniden, küllerinden doğdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çok çalıştık ama değdi. Hükümetlerimiz döneminde 6 bin 100 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 647 kilometreye çıkardık, Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümünde de 29 bin 500 kilometreye ulaştıracağız. Kara yollarındaki tünel uzunluğunu 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık."

"Bizim hizmet yarışımız Aras gibi hızlı ve gürdür"

Bakan Karaismailoğlu, asrın projesi olarak nitelendiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, ecdada saygının nişanesi olarak nitelendirdi.

Ulaştırma 2053 vizyonu ile, daha güçlü bir Türkiye'nin yol haritasını çizdiklerini anlatan Karaismailoğlu, Iğdır’a yapılan yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki bu kadar güzel hizmetler olurken serhat şehrimiz Iğdır da nasibini alıyor. Iğdır’ın ulaşımı ve iletişimi için 2 milyara yakın yatırım yaptık. Iğdır’ın bölünmüş yol uzunluğu yalnızca 10 kilometreydi. Bunu 16 kat artırarak 172 kilometreye çıkardık. Iğdır'ı bölünmüş yollarla Kars ve Ardahan’a bağladık. Iğdır’daki kara yolu ağımızın yüzde 81’i bölünmüş yol standardındadır. Iğdır’da yapımı devam eden 5 kara yolu projesini de biran önce bitirmek için yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim Iğdır’a olan sevgimiz, Ağrı Dağı kadar büyüktür. Bizim anlayış ve hoşgörümüz Iğdır Ovası gibi geniştir. Bizim hizmet yarışımız Aras gibi hızlı ve gürdür. Biz sevdik mi, içten ve yürekten, Iğdırlı gibi severiz."

İftar yemeğinin ardından Ulu Cami’de namaz kılan Karaismailoğlu, daha sonra cami bahçesinde gençlerle bir süre sohbet etti.