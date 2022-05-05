M.Ş.A'nın (38) kullandığı 27 AZN 78 plakalı otomobil, ilçenin Yüksekköy mevkisinde karşı yönden gelen F.D'nin (36) kullandığı 35 ANS 715 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.Ş.A. ve F.D. ile otomobillerde bulunan Ü.C, M.C. (13), R.A.D. (5), M.C. (6), H.Y, A.D, F.A. ve R.Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

R.A.D, buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.