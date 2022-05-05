Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Dumlupınar Mahallesi'nde D.S'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, Bahçelievler Mahallesi'nde Y.Y'nin üzerinde sentetik uyuşturucu, Yeni Mahalle'de C.U'nun üst aramasında ise 2 fişek sentetik uyuşturucu ve toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Y. ve C.U. ile hırsızlık suçundan da arandığı tespit edilen D.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
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